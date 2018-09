bz-Interview mit Bezirksvorsteher Georg Papai: "Wir müssen das Zentrum neu beleben"

10.09.2018, 15:58 Uhr

Der Bezirkschef erzählt im bz-Interview von aktuellen Projekten, Plänen und Problemen in Floridsdorf.

Der Markt liegt dem Bezirk und mir persönlich sehr am Herzen. Es gibt eine Arbeitsgruppe mit allen Parteien zum Schlingermarkt, die im Herbst ein Leitbild präsentiert. Fest steht: Wir brauchen dringend geregelte Öffnungszeiten. Das hat auch eine Umfrage 2016 ergeben. Die Kunden müssen die Sicherheit haben, auch tatsächlich geöffnete Stände vorzufinden. Ich vertrete die Interessen von 160.000 Floridsdorfern.

Historisch hab ich mich immer gegen das Alkoholverbot ausgesprochen. Meine Meinung hat das Verbot am Praterstern geändert und die damit verbundene Befürchtung, dass sich die Szene zu uns verlagert. Bis jetzt hat sich die Situation jedoch nicht verschlechert. Das höre ich nicht nur von Sozialarbeitern und der Polizei, sondern ich mach mir täglich selbst ein Bild vor Ort.Ja, jeder fünfte Polizist besteht nur auf dem Papier. Das ist eine Situation, die nicht tragbar ist, aber das Innenministerium hat bis dato nicht auf meine Anfrage reagiert. Ich rede oft mit Polizisten im Bezirk und viele sind am Limit, weil unterbesetzt. Ich glaube, Floridsdorf ist sicher. Aber mehr Polizisten sind ein Muss.Die Geschäfts- und Lokalwelt sowie das Kaufverhalten hat sich massiv geändert. Viele Kunden sind ins Donau Zentrum abgewandert oder ins G3. Man muss über neue Verwendungen von Erdgeschoßzonen diskutieren. Barrierefreie Arztpraxen oder Gemeinwesenseinrichtungen wären zum Beispiel wichtig zur Belebung des Zentrums. Und was viele nicht wissen: Ich als Bezirksvorsteher kann nicht entscheiden, welche Geschäfte schließen oder sich neu ansiedeln.Wenn man mit den Bewohnern über die großen Vorteile des Bezirks spricht, so sind das der dörfliche Charakter in Verbindung mit der Infrastruktur einer Großstadt und dem vielen Grünraum. Deshalb hab ich den Fokus mit den Parks auch auf die kleinen Grünflächen gelegt. Das positive Feedback gibt mir Recht.Der Bezirk hat mit dem Budget- und Zeitplan nichts zu tun – darüber bin ich nicht unglücklich. Aber es steht fest, dass mit dem Spital eine enorme Verbesserung in medizinischer Hinsicht kommen wird. Und es besteht für mich kein Zweifel, dass das Krankenhaus kommt.Die meisten, die hier leben, haben eine so hohe Identifikation mit dem Bezirk, dass sie nicht mehr wegziehen möchten. Wir sind ein Dorf in der Großstadt – Das ist speziell.