Dinner for Six, ein Ensemble mit Herz und Seele

Die Gründung für ein Ensemble ist daraus entstanden, ohne großen Leistungsdruck Spaß am gemeinsamen Musizieren zu finden.



Pfarre Herz Jesu

in Wien Floridsdorf, in der Töllergasse 9

Christoph Stephanides hat dieses gegründet und leitet es mit großem Einsatz.Das Ensemble „Dinner for six“ wurde 2016 mit diesem Namen bedacht, weil die Proben bei ihm zu Hause stattfanden und nachher gab es immer ein gutes Essen. Wir haben nun schon 2 mal ein Konzert in dergegeben. Hier proben wir auch eifrig die neuen Stücke.Wir spielen: z.B. Südamerikanische Tänze



, Ragtimes, Down by the Riverside, Menuette und vieles mehr. Heuer wird auch Filmmusik gespielt wie z.B. James Bond und Games of Thrones.

Wir sind ab heuer 8 Mitglieder

(waren bisher 6) und unser Ensemble besteht aus folgenden Instrumenten:2Querflöten,1Klarinette, 2Cellos, 1Fagott, 1Harfe und 1 Violine. Das Alter der Mitspieler erstreckt sich von 15 bis ca. Mitte 30.Nur Christoph als Ensembleleiter ist Jahrgang 1961 und spielt privat im Orchesterverein der Gesellschaft der Musikfreunde mit.

monatliche Treffen

Die erste Konzerteinladung war bei einem Weihnachtskonzert in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg. Es waren 3 Lieder zu spielen.Da allen beteiligten das ca.Spaß machte folgten weitere Darbietungen (z.B. in der Klaviergalerie in Wien 1070).

Christoph ist Sonderschullehrer und durfte bei einem Seminar in einer Schule einen eigenen Forscherraum kennenlernen, ...s omit

Benefizkonzert

Das gespendete Geld

Zitat Christoph

"…Wir wollen weiter Freude am guten Musizieren haben und vielen Menschen damit Freude bereiten und wir freuen uns über zahlreichen Besuch bei unserem Abschlusskonzert, das diesmal am 10.März 2019 (Sonntag) um 16Uhr stattfinden wird.

Wir wünschen allen noch eine schöne Zeit und freuen uns auf ein Wiedersehen!“

wollte er einen Forscherraum in seiner Volksschule in der Großfeldsiedlung einrichten.Die Vorbereitungen dauerten dazu 2 Jahre und so veranstaltete er in eigener Privatinitiative einfür diesen Forscherraum.verwendete er für diesen Forscherraum. So sammelt ich schon seit 3 Jahren und heuer (im Schuljahr 2017/18) konnte der Forscherraum mit seinen ca. 25 Versuchen fertiggestellt werden. Das bedeutet: die Schüler/innen nehmen sich mit einer eigens angeleiteten Versuchsanordnung die Kiste mit allen darin benötigten Materialien und können den Versuch ausprobieren und danach Mitschüler/innen präsentieren.Zu unseren Konzerten laden wir uns auch Gäste (z.B. meinen Bruder: Dr. Michael Stephanides, der Profiorganist ist oder der Konzertmeister der Wr. Symphoniker Florian Zwiauer und seine Frau) ein. So entsteht bei unseren Konzerten ein abwechslungsreiches Programm.Zum Schluss möchte ich noch sagen