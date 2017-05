Flohmarkt in der Pfarre Leopoldau

Leopoldauer Pl. 12 , 1210 Wien AT

Pfarrhof Leopoldau , Leopoldauer Pl. 12 , 1210 Wien AT

Der weit über seine Pfarrgrenzen hinaus bekannte Flohmarkt der Pfarre Leopoldau öffnet am Samstag, 20. Mai und Sonntag, 21. Mai wieder seine Pforten.



Im großen Pfarrgarten erwarten Sie neben einem großen Textilsortiment, Geschirr, Glas, Elektrowaren, Krimskrams und Kunst, einem gut sortierten Buchladen auch Bier vom Faß und sonst allerlei kulinarische Genüße, wie z.B. die berühmten hausgemachten Mehlspeisen der Leopoldauer Frauen.



Wir erwarten Sie am Samstag, 20. Mai von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 21. Mai von 10 bis 17 Uhr.

Pfarrhof Leopoldau, Leopoldauer Straße 12, 1210 Wien



www.facebook.com/pfarreleopoldau