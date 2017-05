AT

, Siemensstr. 17 , 1210 Wien AT

Volksheim Groß-Jedlersdorf , Siemensstr. 17 , 1210 Wien AT

Am Samstag, 13. Mai 2017 ab 17.00 Uhr verbreiten Günther Krammer und "The Nashville Riders" wieder Westernstimmung in Groß Jedlersdorf.



Auf Einladung von Treffpunkt Ruthnergasse bringen sie tolle Countrymusic mit flotten Linedance-Schritten ins Volksheim Groß Jedlersdorf.



Wir freuen uns auf viele MittänzerInnen und ZuschauerInnen aller Altersgruppen!

Eintritt freie Spenden!



Wann: Samstag, 13. Mai 2017, ab 17.00 Uhr

Wo: Volksheim Groß Jedlersdorf