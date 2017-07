Obst naschen für alle Floridsdorfer

24.07.2017, 11:28 Uhr

Der Waldgarten in der Anton Schall-Gasse ist ein innovatives Konzept für Freiflächen in Floridsdorf. Auf 6.500 Quadratmetern wurden im Herbst 2016 nutzbare Bäume, essbare Kletterpflanzen, Wildobst und ein mediterraner Obstgarten mit essbaren Früchten und Blüten gepflanzt.

FLORIDSDORF. Nektarinen, Indianerbananen, Feigen, Goji, Erdbeeren, Granatäpfel oder Kirschen – mehr als 300 Pflanzen wurden im innovativen Waldgarten zwischen Anton-Schall-Gasse und Marchfeldkanal gepflanzt. Landschaftsarchitektin und Planerin Karin Standler: „Der Waldgarten ist eine Ergänzung zu vorhandenen Parks und soll der naturnahen Erholung der Anrainer, als Schaugarten für neue und alte Kulturpflanzen sowie zum Ernten, Naschen und Genießen dienen.“ Auf 6.500 Quadratmetern wurden im Herbst 2016 nutzbare Bäume, essbare Kletterpflanzen, Wildobst und ein mediterraner Obstgarten mit essbaren Früchten und Blüten gepflanzt. Eigene Verkostungstische mit Ernteangaben wurden gestaltet und laden zum Aufenthalt und zum „Studium“ der Sorten ein. Der Waldgarten ist für alle offen.„Mit dem neuen Garten soll ein neuer, vielfältiger, nutzbarer und ökologisch wertvoller Freiraum gezeigt werden, der in der Herstellung und Pflege kosteneffizient und daher ein zukunftsweisender Freiraumtyp ist“, so die Expertin.

Spiel und Spaß

Der Waldgarten orientiert sich an dem schichtenartigen Aufbau von lichten Wäldern, wo Nutzbäume als Kletterhilfen für essbare Kletterpflanzen dienen, und verbindet die Vorzüge eines nutzbaren Gartens. Das Grundstück des Waldgartens ist als Fläche für den Schutz von Wald und Wiese gewidmet. Die Fläche ist im Besitz der Stadt Wien. Das Forstamt (MA 49) betreut den Waldgarten und mittels eines Partizipationsprozesses können die Anrainer des angrenzenden Genossenschaftsbaus zur Pflege und zum Ernten miteingebunden werden.Damit der Waldgarten für möglichst viele Altersgruppen interessant ist, wurden beim Marchfeldkanal Korbweiden gepflanzt. Standler: „Kinder können auf dem eigenen Bauspielplatz mit natürlichen Materialien spielen, und gleichzeitig wurde so ein Übergang vom Bewuchs am Marchfeldkanal zum Waldgarten geschaffen.“ Die Bäume sind auch mit Schutzgittern gegen Biber geschützt.Durch die momentane Trockenheit haben viele Pflanzen ihr üppiges Grün abgeworfen. „Die Pflanzen erholen sich aber bei kühleren Temperaturen wieder und in zwei Jahren sind sie fest eingewurzelt“, meint Standler und verweist auch auf einzelne Nachpflanzungen.