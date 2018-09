Polizei sucht nach Bankräuber in Frauenkleidung

19.09.2018, 16:20 Uhr

Der gesuchte Mann hat am 13. Juli versucht eine Bank in Floridsdorf zu überfallen. Er flüchtete in Frauenkleidung und einer Latexmaske mit roten Lippen auf einem Tretroller.

WIEN/LINZ. Erstmals aufgetaucht ist der bisher unbekannte Täter am 13. Juli 2018 in der Bankfiliale Am Spitz in Wien Floridsdorf. Er bedrohte die Bankangestellten mit einer Pistole und versuchte so die Bank zu überfallen. Besonders auffällig war dabei sein Auftreten: Der Mann trug ein Kopftuch, eine Latexmaske und verkleidete sich als Frau.Als die beiden Bankangestellten zu schreien anfingen, besprühte der Täter sie mit einem Pfefferspray. Dann ergriff er ohne Beute die Flucht. Zeugen beobachteten, wie er mit er mit einem Tretroller flüchtete.

Banküberfall in Linz

Polizei ersucht um Hinweise

Weniger als zwei Wochen später, am 25. Juli 2018, überfiel derselbe Täter ein Bank in Linz. Wieder trug er seine Verkleidung und bedrohte die Bankangestellten mit einer Pistole. Er bediente sich in weiterer Folge selber aus der Kassenlade und flüchete im Anschluss wieder mit einem Roller - wobei dieser einen Elektroantrieb hatte.Der Mann dürfte zwischen 20 und 35 Jahre alt, 180-190 cm groß sein und eine sehr schlanke Statur haben. Bei den Überfällen trug er eine schwarz weiß gestreifte Hose, einen schwarzer bzw. violetter Anorak oder Jacke, einen dunklen Hijab, eine weiße Latexmaske mit auffällig roten Lippen und eine Umhängetasche. Die Flucht ergriff er mit einem dunklen Tretscooter.Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 31310 33800 erbeten.Für Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen ist eine Auslobung in der Höhe von 2.000 Euro vorgesehen.