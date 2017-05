Töllergasse das tägliche Baustellen - CHAOS

08.05.2017, 12:11 Uhr

Grobe Verschmutzungen auf der Straße von den Baufahrzeugen von der Baustelle/ LKW parkt in Halte/Parkverbot/ LKW fährt gegen Einbahn/ Schäden heute an geparkten KFZ und Hausfassaden und Häuser?.siehe auch:Parken in Halte-/Parkverbot erlaubt? Chaos in Töllergasse geringfügig?

Chaos in Töllergasse Parken in Halte-/Parkverbot grobe VerschmutzungenAntwort von anderen Bauleiter (Nachbarbaustelle "wir sinds nicht")Der Bauleiter teilte mit, dass er auf seinen Schreibtisch über 200 Beschwerden von Anrainer liegen hat und nichts machen werde und verweist auf den Rechtsweg - da die Verursacher nur die Subfirmen und Lieferanten zur/von Baustelle/Nachbarbaustelle sind.Sollten Ihnen Schäden entstanden sein, wären diese beim unmittelbaren Verursacher (Frächter) einzufordern, ein gerichtliches Vorgehen gegen den Generalunternehmer würde mE bloß Kosten (zu Ihren Lasten) ohne Erfolgsaussichten produzieren.Am 7.05.2017 war eine Bericht in der Krone Seite 10: LKW auf Fahrbahnrand eingesunken (Fotos des schrägen LKWs) - vielleicht schon bald in der Töllergasse.Ich wünsche den neuen Mietern und Eigentümern viel Glück und "hoffentlich niemals Baumängel" in der neuen Wohnanlage (auf den einstigen Park-Grünflächen mit herrlichen Obstbäumen) - siehe Vorgangsweise der Bauleiter.