Töllergasse das tägliche Chaos seit Monaten Verschmutzungen "STVO-FREI"

09.05.2017, 19:58 Uhr

LKWS parken im Halte- Parkverbot.LKWS fahren gegen die Einbahn.Die Anzeige bei der MA48 wegen der täglichen Verschmutzungen von ausfahrenden KFZS von der Baustelle brachte den Hinweis, dass dies in § 92 der Straßenverkehrsordnung 1960 geregelt ist und:Wir bitten daher um Verständnis, dass wir in der Angelegenheit keine Handhabe haben und bitten Sie sich an die Polizei zu wenden.

Von den unmittelbaren Bewohnern wurde berichtet, dass die Polizei nichts macht.Schäden an parkenden KFZ, Häuser und Gehsteige sind jederzeit möglich.Falls bereits Schäden vorhanden sind dann schiebt der Bauleiter die Probleme auf die Nachbarbaustelle und umgekehrt, oder verweist auf die Subunternehmer wo keine Namen bekannt gegeben werden. Wie ist es dann bei Schäden/Mängel in der Wohnung?