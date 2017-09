Neueröffnung: Café - Restaurant - Bäckerei - Konditorei Eylül in 1210 Wien Floridsdorf

25.09.2017, 13:36 Uhr

Seit Anfang September hat in der Frauenstiftgasse 7 das Restaurant Eylül seine Pforten geöffnet. Das Besondere daran ist, dass Eylül eine Bäckerei, Konditorei und Restaurant zugleich ist.



Ein guter Start in den Morgen beginnt mit einem herzhaften Frühstück. In der Bäckerei und im gleichnamigen Restaurant Eylül steht allen Gästen am Morgen, von Montag bis Freitag, ein reichhaltiger Frühstücksteller bereit, der keine Wünsche offen lässt. Das Gebäck dazu wird von Eylül täglich frisch gebacken. Eine große Anzahl an österreichischen und orientalischen Backwaren bilden dabei das Fundament zu einem abwechslungsreichen und genussvollen Frühstück. Wer nicht gerne früh aufsteht, der darf sich freuen, denn der Frühstücksteller kann unter der Woche bis 12 Uhr genossen werden und am Wochenende (Samstag, Sonntag) gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sogar bis 14 Uhr.

Zu Mittag können die Gäste eine Auswahl an den unterschiedlichen Mittagsmenüs treffen. Dabei kommen auch Vegetarier voll und ganz auf ihre Kosten. Alle Speisen werden stets frisch zubereitet und serviert.Wem es danach noch nach Süßem gelüstet, der kann aus dem großen Nachspeisen-Sortiment aus österreichischen und orientalischen Torten und Mehlspeisen wählen. Auf Bestellung werden auch Torten für Hochzeiten, Geburtstag und selbstverständliche andere Anlässe gefertigt.Das Team von Eylül freut sich, Sie im gemütlichen Ambiente herzlich begrüßen zu dürfen!Eylül Bäckerei & RestaurantFrauenstiftgasse 7/ Ecke Baumergasse1210 FloridsdorfTel.: 0699/19059556Öffnungszeiten: Täglich von 6 – 23 Uhr