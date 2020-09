UNTERWEISSENBACH. Am Freitag, 11. September, um 19.30, findet in der Pfarrkirche Unterweißenbach zum achten Mal ein Abendmusik-Konzert statt, dieses Mal unter dem Motto "Heast as net". Am Abend mitwirken werden das Vocal-Ensemble "Vocamus", Florian Brandstetter an der Blockflöte und Markus Neumüller an der Orgel. In Anschluss wird zum gemeinsamen Ausklang ins Pfarrheim geladen. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden erbeten.