FREISTADT. Werke von Robert Schöller sind demnächst in der Brauhausgalerie in Freistadt zu bewundern. Die Vernissage findet am Donnerstag, 6. August, 19 Uhr, statt. Schöller, zweifellos einer der bekanntesten Porträtmaler Österreichs, lebt und arbeitet mittlerweile in Florida. Er porträtierte unter anderem Prominente wie Bruno Kreisky, Fred Sinowatz, Helmut Zilk, Michael Häupl oder Niki Lauda. Sein wohl bekanntester Auftrag kam aber direkt aus dem Weißen Haus – anlässlich des 200sten Jahrestages der Unterzeichnung der amerikanischen Verfassung malte er ein Bild von George Washington.

Manuela Eibensteiner, die in der Waaggasse eine eigene Galerie betreibt, bringt ihre Kunstwerke zeitgleich stilvoll inszeniert in den öffentlichen Raum der Innenstadt Freistadt ("Open Art"). Dort können die Besucher eine magische Zeitreise antreten und Kunst im direkten Kontakt mit der Natur und dem Betrachter erleben.

Aufgrund der erhöhten Sicherheitsauflagen in Bezug auf Covid-19 darf nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern bei der Vernissage am 6. August anwesend sein. Anmeldungen bitte per E-Mail unter altstadt-atelier@hotmail.com