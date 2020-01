PREGARTEN. Am Freitag, 10. Jänner, 19.30 Uhr, kann man die "Flamingos" auf ihrer nostalgischen Reise durch 55 Jahre voll von Geschichten, Anekdoten und natürlich ganz viel Musik in der Bruckmühle Pregarten begleiten. Es herrschte Aufbruchstimmung in den frühen 1960er-Jahren. Der Rock ’n’ Roll begleitete ein neues Lebensgefühl. Überall wurde getanzt und Live-Musik gespielt, von Jungen für Junge. Aushängeschild dieser Szene in Linz und Oberösterreich waren die "Flamingos". Sie unterhielten ihr Publikum landauf, landab und das tun sie auch heute noch – 55 Jahre nach ihrem ersten Auftritt. Die aktuelle Besetzung: Helmut Schmidauer sen. (Lead Vocals), Günther Postl (Keyboards, Vocals), Rudolf Klinger (Drums, Vocals), Wolfgang Pfeiffer (Guitar, Vocals) und Helmut Schmidauer jun. (Bass, Vocals). Nähere Informationen zum Konzert unter www.bruckmuehle.at