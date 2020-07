PREGARTEN. Mit dem "Aistfestival"-Open-Air meldet sich die Bruckmühle Pregarten ab Ende Juli lautstark zurück: Bekannte regionale Livebands spielen an den Wochenenden 31. Juli/1. August, 7./8. August und 14./15. August unter freiem Himmel, direkt an der Aist. Diese gemütliche Sommergartenatmosphäre nutzt auch „Wir für Bruckmühle“, der Förderverein des Kulturhauses. Er lädt alle seine Unterstützer am Freitag, 7. August, 19 Uhr, zu einem Empfang ein.

„Wir wollen darüber informieren, warum es sich lohnt, Kultur in der Region zu fördern und warum es gerade in Zeiten von Corona mehr denn je die Freundinnen und Freunde der Bruckmühle braucht“, sagt der neue Obmann, Vizebürgermeister Fritz Robeischl. „Ich möchte auch all jene einladen, die noch nicht Freunde oder Förderer der Bruckmühle sind, es aber gerade jetzt werden wollen."

Der Empfang sowie das anschließende Konzert – an diesem Abend spielt die Bluesformation „The Lettners“ – findet unter Einhaltung aller Covid-19-Schutzbestimmungen statt. Es wird daher um namentliche Anmeldung zum Treffen per Mail an info@wirfuerbruckmuehle.at oder 0664 / 206 66 48 gebeten. Das komplette Programm und ausführliche Infos zum Aistfestival kann unter www.bruckmuehle.at abgerufen werden.