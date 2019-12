FREISTADT. Unter dem Titel „Freistadt entdecken“ sind von 2. Jänner bis 28. Februar Aquarelle von John Owen im MÜK-Haus (Samtgasse 4) zu sehen – jeweils von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr.

„Meister des Lichts“ wird Owen in Fachkreisen genannt. In Freistadt kennt man den gebürtigen Briten, der in Bad Leonfelden lebt, als Inhaber einer Galerie in der Pfarrgasse und als Maler, der sein Motiv an Ort und Stelle einfängt. So entstanden in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Impressionen von Freistadt in Aquarelltechnik oder mit dem Bleistift.

Ein Teil davon wurde im Jubiläumskalender 2020 zusammengefasst, der im MÜK erhältlich ist. Das Kalender-Projekt ist eine Kooperation mit dem Cafetier und Koch Thomas Friesenecker, der alte Mühlviertler Rezepte beisteuerte. Der Reinerlös aus dem Kalender-Verkauf kommt Sozialprojekten des Rotary Clubs zugute.

Der Künstler ist selbst am Freitag, 10. Jänner, und am Samstag, 15. Februar, jeweils von 14 bis 18 Uhr, in der MÜK Galerie anzutreffen und signiert auf Wunsch auch gerne seine Werke.