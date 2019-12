PREGARTEN. Was wäre, wenn Caro und Gudrun sich nie getroffen hätten? Was wäre wenn, Caro beim Musical geblieben und Gudrun Kunsttischlerin geworden wäre? Was wäre, wenn Caro und Gudrun gar nicht Caro und Gudrun wären? Diesen und vielen anderen spannend-utopisch und irrwitzigen Fragen gehen die Kernölamazonen in ihrem neuen Programm "Was wäre, wenn" auf den Grund. Viele neue Highlights musikalischer Art, aber auch freche und pointierte Konversationen mit dem Publikum versprechen die eine oder andere Überraschung.

Bruckmühle Pregarten