FREISTADT. Nach einjähriger Pause findet das Autokino der Jungen ÖVP (JVP) heuer zum 6. Mal in Freistadt statt. „Viele Veranstaltungen in diesem Sommer sind Corona zum Opfer gefallen – daher arbeiten wir nun mit vollem Elan an unserem Mühlviertler Autokino“, freut sich JVP-Bezirksobfrau Johanna Jachs. Der große Parkplatz am Stieranger in Freistadt wird am Freitag, 21. August, zum Kino umfunktioniert. Ab 19.30 Uhr können die Autos einfahren, Filmstart ist um 21 Uhr.

„Ein Autokino ist in Zeiten von Corona die optimale Veranstaltung – da jeder in seinem Auto sitzt, ist das Einhalten des Sicherheitsabstands problemlos möglich", sagt Jachs. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Auto, egal wie viele Personen sich darin befinden – und für das richtige Kinofeeling ist eine Portion Popcorn im Eintritt inkludiert. Der Ton wird über eine eigene Radiofrequenz ins Auto übertragen. Welcher Film gezeigt wird, bleibt derzeit noch ein Geheimnis, wird aber zeitnah auf der Facebookseite der JVP angekündigt. Ersatztermin bei Schlechtwetter: Samstag, 22. August.