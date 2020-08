FREISTADT. Am Freitag, 14. August, laden die Künstler Martin Molda und Claudia Salveé in ihr Atelier in der Pfarrgasse 16 ein. Der Mühlviertler und die Hamburgerin stellen klein- und großformatige bildende Kunst aus, außerdem sind weitere Künstler unter anderem mit Holz und Keramik vertreten. Das Atelier bietet auf 100 Quadratmetern einen Schaffens- und Ausstellungsraum für die lokalen und internationalen Künstler. Die Vernissage ab 19 Uhr bietet die Möglichkeit, alle Künstler kennenzulernen und ihre Kunstwerke zu erwerben. Für Getränke und Snacks wird gesorgt, die musikalische Begleitung liefert die Mantrasängerin Johma.

Ausstellende Künstler:

Claudia Salveé (Sinnliche Exponate)

Markus Gscheidlinger (Öl auf Holz)

Martin Molda (Abstrakte Gemälde)

Ferenc Bihary (Akt & Abstrakt)

Konrad Wallner (Holzskulpturen)

Birgit Hefter (Keramikkunst)