In der Nacht von 12. auf den 13. August sind heuer wieder viele Sternschnuppen der Perseiden zu erwarten.

SANDL. Der astronomische Verein Mühlviertel (AVM) bietet die Möglichkeit an, diese Himmelserscheinung zu beobachten. Auf der Freiwaldsternwarte in Pürstling bei Sandl gibt es ab 22 Uhr die Gelegenheit, beim bekannterweise sehr dunklem Sandler Nachthimmel viele dieser kosmischen Geschosse zu erblicken. Die Besucher werden auf Liegestühlen liegend, ganz entspannt zum Himmel aufblicken und dabei in den Genuss der vielen Sterne, der Milchstraße und der Perseiden kommen. Bitte Liegestühle, warme Kleidung, einen Schutz gegen Tau und einen Mund-Nasenschutz mitnehmen. Die Corona-Abstandsregeln sind zu beachten.

Eintritt: Freiwillige Spenden

Dauer: ca. 2 Stunden.

Die Veranstaltung findet nur bei sternemklaren Wetter statt!

Nähere Auskünfte: www.sterndlschaun.at