"Die Zukunft macht mir Angst. Ich sehe unüberwindliche, dunkle Berge vor mir." Solche und ähnliche Sätze hören Kinderpsychologen wie Wolfgang Sabaini derzeit öfter von jungen Menschen.

BEZIRK FREISTADT. Teenager und Jugendliche sind von der aktuellen Covid-Pandemie in großem Ausmaß betroffen. Sie werden in ihrer Entwicklung auf besondere Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen. "Jugendliche durchwandern eine Lebensphase intensiver Entwicklung, vom unselbständigen, abhängigen Kind, hin zum selbstbestimmten Erwachsenen", betont Psychotherapeut Wolfgang Sabaini. Er betreibt eine Ordination in Freistadt und Bad Zell und ist auf Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Es sind vor allem zwei Faktoren, die Teenager in der aktuellen Situation besonders fordern. Sabaini:

Zum einen wird diese Entwicklungsphase normalerweise stark durch den Kontakt zu Gleichaltrigen, der sogenannten Peer-Group, getragen und begleitet. Dieser so wichtige Kontakt ist derzeit natürlich nur sehr eingeschränkt möglich. Und zum anderen ist persönliche Entwicklung immer auch ein herausforderndes, verunsicherndes, ja zum Teil ängstigendes Unterfangen.

Wichtiger Sprung im Leben eines Menschen

Sabaini vergleicht die Entwicklung, die ein Mensch vom Kind zum jungen Erwachsenen durchlebt, mit einem Sprung von einer Ebene auf eine andere: "Wer einen solchen Sprung macht, hat beim Absprung gerne sicheren Boden unter den Füßen. Genau dieser feste Boden, der in diesem Beispiel Sicherheit und Zuverlässigkeit im Leben symbolisiert, wackelt im Moment recht heftig." Deshalb fällt dieser wichtige entwicklungspsychologische Sprung derzeit deutlich schwerer. Es braucht mitunter mehrere Anläufe und auch den einen oder anderen Sturz, bis er gelingt. Der Psychotherapeut empfiehlt Eltern deshalb, vor allem jetzt noch mehr auf ihre Kinder und Jugendlichen einzugehen, um sie gut durch die Krise zu begleiten: "Fördern Sie persönliche Kontakte, wo es trotz alledem noch möglich ist, und versuchen sie, eine Atmosphäre von Sicherheit in ihrer Familie zu schaffen. Minderjährige brauchen jetzt die alle Zuversicht, Gelassenheit und alles Lebensvertrauen, das wir Erwachsenen aufbringen können."

Ruhig mehrere Erstgespräche führen

Wenn das allein nicht mehr reicht oder nicht gelingt, sollten Eltern erwägen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dazu gibt es im Raum Freistadt verschiedene Beratungsstellen und niedergelassene Psychotherapeuten. "Psychotherapie ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, um psychisches Leid und emotionale Notlagen zu verringern und Stress zu mindern, mit dem Ziel einer gesünderen und kräftigeren weiteren Entwicklung im Leben", betont Sabaini. Besonders wichtig ist es bei einer Psychotherapie, dass die Chemie zwischen Therapeut und Klient stimmt. Außerdem gibt es verschiedene psychotherapeutische Arbeitsweisen. Sabaini empfiehlt deshalb, sollte man unsicher sein, besser mehrere Erstgespräche zu führen: "Wählen Sie dann die Person aus, wo sich ihr Kind und/oder Sie wohl und gut aufgehoben fühlen."