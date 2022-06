Am Freitag, 10. Juni, machte der Hilfswerk-Infobus Station am Hauptplatz in Freistadt. Zahlreiche Besucher nutzten die Möglichkeit der Beratung und Information rund ums Älterwerden, Pflege, Kinderbetreuung sowie Gesundheit für Jung und Alt. Auch die jüngsten Gäste hatten viel Spaß mit FIDI - dem plüschigen Maskottchen des Hilfswerks. Sehr gut angenommen wurde außerdem das legendäre "Hilfswerk-Info-Sackerl" mit aktuellen Hilfswerk-Ratgebern, Informationen zu Gesundheit und Vorsorge sowie kleinen Überraschungen.

Auf der Suche

Das OÖ Hilfswerk ist im Bezirk Freistadt auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern für Schüler-Nachmittagsbetreuungen, auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen. Nähere Infos unter 0664/80765 1950.