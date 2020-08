Modell Heiratsantrag

SANDL. Am 4. Juli hielt Erwin Hobbiger in ganz großem Format um die Hand seiner Freundin Miriam an. Miriam mein Schatz willst du mich heiraten – prangerte auf der 32,5 m² großen LKW-Plane gleich neben der B38 zwischen Sandl und Freistadt. Sie hat ja gesagt und fast genau ein Jahr später, am 3. Juli 2021, wird die Hochzeit stattfinden.

Damit der Tag des großen Events vom Heiratsantrag in Erinnerung bleibt, ließ sich Erwin Hobbiger vom „Hochzeitsantrags-LKW“ ein Modell im Maßstab 1:50 nachbauen. „Die ca. 40 cm lange Zugmaschine ist von der Firma“, erzählt Hobbiger, der als Disponent bei der Firma Pühringer in Gutau arbeitet. „Den Aufleger habe ich bei einer Planenfirma in Auftrag gegeben.“

Insgesamt wurden drei Stück angefertigt. „Ein LKW steht bei mir am Schreibtisch“, so Hobbiger. Ein XXL-Hochzeitsantrag in Kleinformat erinnert zuhause an das große Event.

Der dritte LKW ist am 7. September im ORF zu sehen. Miriam und Erwin wurden zu einer Folge der „Barbara-Karlich-Show“ nach Wien auf den Küniglberg eingeladen. Die Aufzeichnung der Sendung zum Thema „Liebe“ fand Anfang August statt. Bei der Ausstrahlung am 7. September um 16 Uhr in ORF 2 erzählt der bereits einmal geschiedene Erwin Hobbiger, warum er es mit Miriam wieder wagt.