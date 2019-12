Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 21. Dezember 2019 um 2.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Kefermarkter Straße von Gutau kommend in Fahrtrichtung Kefermarkt.

GUTAU. Im Gemeindegebiet von Gutau kam er in einer Rechtskurve ins Schleudern und in weiterer Folge rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen die Straßenböschung. Beim Verkehrsunfall blieben der Fahrzeuglenker und seine 20-Jährige Beifahrerin unverletzt. Ein im Fond mitfahrender 17-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt erlitt leichte Verletzungen, er verweigerte jedoch die Einlieferung in ein Krankenhaus. Beim Fahrzeuglenker wurde ein Alkotest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 0,72 Promille Alkoholgehalt. Er besitzt keine Lenkberechtigung für die Gruppe B.