GUTAU. Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Samstag, 1. August, mit seinem Motorrad auf der Gutauer Landesstraße Richtung St. Leonhard. Dabei kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene. Seinen Angaben zufolge ist er mit dem Handschuh am Gashebel hängen geblieben. Sein Zweirad schlitterte durch die Leitschiene und kam in der Böschung zum Stillstand. Der 24-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Freistadt geflogen.