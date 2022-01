FREISTADT. Das Überbringen des Friedenslichts hat in der Schmiedgasse und in der Vierzehner Siedlung bereits eine lange Tradition. Die Kinder der Familien Koppenberger und Leitner trugen das Licht für die Bewohner auch 2021 wieder aus. Insgesamt kamen 400 Euro zusammen, die die Kinder an das Sozialservice Freistadt spendeten. Mit diesem Geld werden Alleinerzieherinnen mit Kindern unterstützt.