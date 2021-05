Die Mitarbeiter der Gesunden Gemeinde haben gemeinsam mit der Feuerwehrjugend und der Landjugend ein Wochenende in ganz Lasberg Müll eingesammelt.

LASBERG. In Lasberg nahmen heuer rund 80 Personen an zwei Tagen bei der Flurreinigungsaktion Hui statt Pfui teil. Sie sammelten entlang der Straßen und Güterwege der Gemeinde achtlos weggeworfenen Abfall. Auch die Feuerwehrjugend war mit 30 Teilnehmern unter der Leitung von Jakob Freudenthaler mit Eifer dabei. Zehn Teilnehmern der Landjugend Lasberg opferten ebenfalls ihren Sonntagnachmittag, um entlang der Lasberger Ortschaften die Müllsäcke zu füllen. „Diese Aktion fand heuer sehr großes Interesse und so konnte beinahe im ganzen Gemeindegebiet der Müll eingesammelt werden“, freut sich Gemeindemitarbeiter Roman Brungrabner.