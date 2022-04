BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 5. April, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.226 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 776 Fällen gegenüber Donnerstag, 31. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.747. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 33.659.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 31. März, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.002 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 132 Fällen gegenüber Mittwoch, 30. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.310. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 33.044.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 30. März, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.134 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 163 Fällen gegenüber Montag, 28. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.655. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 32.857.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 28. März, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.297 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 614 Fällen gegenüber Freitag, 25. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 3.153. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 32.428.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Freitag, 25. März, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.911 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 91 Fällen gegenüber Donnerstag, 24. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 3.860. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 31.809.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 24. März, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 3.002 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 59 Fällen gegenüber Mittwoch, 23. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 3.951. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 31.509.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 23. März, gibt es im Bezirk Freistadt 3.061 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 112 Fällen gegenüber Dienstag, 22. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 3.951. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 31.113.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 22. März, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.949 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 274 Fällen gegenüber Sonntag, 20. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4.164,4. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 30.618.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 21. März, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 3.223 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 62 Fällen gegenüber Sonntag, 20. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4.290,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 30.474.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Sonntag, 20. März, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 3.285 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von drei Fällen gegenüber Samstag, 19. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4.287,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 30.248.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Samstag, 19. März, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 3.288 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 511 Fällen gegenüber Mittwoch, 16. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4.287,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 29.860.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 16. März, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.777 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 175 Fällen gegenüber Dienstag, 15. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4.148.1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 28.482.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 15. März, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.602 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 125 Fällen gegenüber Montag, 14. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 3.934,2. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 27.978.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 14. März, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.727 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 233 Fällen gegenüber Freitag, 11. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 3.788,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 27.694.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Freitag, 11. März, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.494 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 102 Fällen gegenüber Donnerstag, 10. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 3.182,2. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 26.611.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 10. März, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.392 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 359 Fällen gegenüber Mittwoch, 9. März. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.928,8. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 26.214.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 9. März, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.033 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 66 Fällen gegenüber Montag, 21. Februar. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.928,8. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 25.723.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 21. Februar, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.099 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 258 Fällen gegenüber Montag, 14. Februar. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.830,2. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 21.114.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 14. Februar, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.357 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 438 Fällen gegenüber Dienstag, 8. Februar. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 3.247,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 19.228.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 8. Februar, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.919 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 198 Fällen gegenüber Montag, 7. Februar. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.770,4. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 17.299.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 7. Februar, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 2.117 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 466 Fällen gegenüber Dienstag, 1. Februar. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.806,3. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 17.065.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 1. Februar, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.651 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 13 Fällen gegenüber Samstag, 29. Jänner. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.519,4. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 15.374.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Samstag, 29. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.638 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 176 Fällen gegenüber Donnerstag, 27. Jänner. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.208,5. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 14.715.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 27. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.462 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 18 Fällen gegenüber Mittwoch, 26. Jänner. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.065,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 14.148.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 26. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.444 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 144 Fällen gegenüber Dienstag, 25. Jänner. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.029,2. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 13.885.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 25. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt exakt 1.300 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 41 Fällen gegenüber Montag, 24. Jänner. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.969,5. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 13.691.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 24. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.259 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 413 Fällen gegenüber Freitag, 21. Jänner. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.908,2. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 13.527.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Freitag, 21. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 846 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 202 Fällen gegenüber vorgestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.367,3. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 12.974.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 19. Jänner, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 644 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 18 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.156,6. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 12.493.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 18. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 662 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 121 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 887,6. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 12.335.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 17. Jänner, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 541 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 44 Fällen gegenüber Freitag, 14. Jänner. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 887,6. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 12.191.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Freitag, 14. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 497 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 29 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 638,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.883.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 13. Jänner, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 468 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 22 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 638,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.814.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 12. Jänner, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 446 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 61 Fällen gegenüber vorgestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 591,7. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.732.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 10. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 385 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 18 Fällen gegenüber vorgestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 533,5. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.613.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Sonntag, 9. Jänner, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 367 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 80 Fällen gegenüber vorgestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 533,5. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.556.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Freitag, 7. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 287 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von zwei Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 396,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.448.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 6. Jänner, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 285 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 40 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 396,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.377.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 5. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 245 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 25 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 280,9. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.320.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 4. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 220 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 42 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 234,6. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.260.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 3. Jänner, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 178 aktive Corona-Fälle. Das ist derselbe Stand wie am Sonntag, 2. Jänner. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 234,6. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.202.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Sonntag, 2. Jänner, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 178 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 38 Fällen gegenüber 30. Dezember. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 201,7 Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.192.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 30. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 140 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von sechs Fällen gegenüber 27. Dezember. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 125,5. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.115.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 29. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 134 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von acht Fällen gegenüber 27. Dezember. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 131,5. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.083.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 27. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 142 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 40 Fällen gegenüber 24. Dezember. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 118,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.043.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Freitag, 24. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 182 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 22 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 158,4. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.025.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 23. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 204 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 26 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 195,8. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.008.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 22. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 230 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 13 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 195,8. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.001.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 21. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 243 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 14 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 225,6. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.984.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 20. Dezember, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 257 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 42 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 225,6. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.981.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Sonntag, 19. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 299 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 49 Fällen gegenüber Donnerstag, 16. Dezember. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 246,6. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.968.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 16. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 348 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 57 Fällen gegenüber vorgestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 318,3. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.915.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 14. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 405 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 54 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 340,7. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.856.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 13. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 351 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 23 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 354,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.444.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Sonntag, 12. Dezember, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 374 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 21 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 354,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.435.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Samstag, 11. Dezember, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 395 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 113 Fällen gegenüber vorgestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 385,5. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.405.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 9. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 508 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 44 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 536,4. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.313.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 8. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 552 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 79 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 673,9. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.285.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 7. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 631 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 120 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 726,2. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.248.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 6. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 751 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 75 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 820,4. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.228.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Sonntag, 5. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 826 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 136 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 875,6. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.208.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Samstag, 4. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 962 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 173 Fällen gegenüber vorgestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 969,8, Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.160.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 2. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.135 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 64 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.256,7. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 11.026.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 1. Dezember, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.199 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 75 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.391,2. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.934.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 30. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.274 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 92 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.433,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.813.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 29. November, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.366 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 81 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.433,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.785.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Sonntag, 28. November, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.447 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 59 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.494,3. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.704.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Samstag, 27. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.506 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 92 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.675,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.563.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Freitag, 26. November, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.598 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 52 Fällen gegenüber gestern Vormittag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.675,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.495.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 25. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.546 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 47 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.699,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.282.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 24. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.593 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 32 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.666,1. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 10.106.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 23. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.561 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von 59 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.699,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 9.878.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 22. November, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.620 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Minus von neun Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.699,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 9.821.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Sonntag, 21. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.629 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 101 Fällen gegenüber gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.719,9. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 9.649.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Samstag, 20. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.528 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 49 Fällen gegenüber gestern Vormittag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.696,0. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 9.471.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Freitag, 19. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.479 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 141 Fällen gegenüber gestern Nachmittag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.495,8. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 9.305.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 18. November, 14.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.338 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 24 Fällen gegenüber Vormittag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.495,8. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 9.104.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Donnerstag, 18. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.314 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 29 Fällen gegenüber dem Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.570,5. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 9.075.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Mittwoch, 17. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.285 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Plus von 95 Fällen gegenüber dem Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.464,4. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 8.968.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Dienstag, 16. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.190 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Fall mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.394,2. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 8.766.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Montag, 15. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.189 aktive Corona-Fälle. Das ist ein Rückgang um 24 Fälle gegenüber dem Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.326,9. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 8.681.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Sonntag, 14. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.213 aktive Corona-Fälle. Das ist eine Zunahme um 127 Fälle gegenüber dem Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.207,4. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 8.505.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand Samstag, 13. November, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 1.086 aktive Corona-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.129,7. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt aktuell 8.330.

Land Oberösterreich (Dashboard)