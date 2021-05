Mit Stand Montag, 31. Mai, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Freistadt 40 "aktive" Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.

BEZIRK FREISTADT. Das sind genau so viele Infektionen wie am Mittwoch, 26. Mai. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Freistadt beträgt 5.497.



Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.



• Hotline zu Schulfragen der Bildungsdirektion Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter Tel. 0732/7071-4131 oder 0732/7071-4132

700 Corona-Infizierte, 53 Neuinfektionen, 5.608 Genesene