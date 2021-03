Mit zwei Schulkollegen sorgt Albert Vogl-Bader, Maturajahrgang 2012, für optimale Fahrgemeinschaften.

KÖNIGSWIESEN. Seit der Schulzeit bilden die beiden Königswiesener Albert Vogl-Bader und Moritz Wenko sowie der Bad Leonfeldner Gernot Panholzer ein erfolgreiches Team. Nur nach der Matura an der HAK Freistadt im Jahr 2012 trennten sich die Wege kurzfristig: Vogl-Bader und Panholzer studierten Unternehmensführung und E-Business an der FH in Krems, während sich Wenko eine Ausbildung als Software Engineerer an der FH OÖ (Campus Hagenberg) aneignete. "Mit dem großen Ziel, ein eigenes Produkt bzw. eine Software auf den Markt zu bringen, um mit dem Einsatz von innovativen Technologien positiven Einfluss auf die Umwelt zu erzielen, haben wir in der gleichen Dreier-Teamkonstellation Ende 2017 begonnen, das Projekt 'Carployee' zu entwickeln, das 2018 als GmbH gegründet wurde", berichtet Vogl-Bader.

Fahrgemeinschaften fördern



"Carployee" bietet Unternehmen und Businessparks eine Software, die automatisiert die bestmöglichen Fahrgemeinschaften für Mitarbeiter aufzeigt. Ein spezielles Anreizsystem steigert das Bilden von Fahrgemeinschaften und erhöht den Besetzungsgrad der Autos. Die CO2-Einsparung wird durch "Carployee" sowohl für User als auch Unternehmen messbar und liefert so den Beleg für eine Win-win-Situation. Ende 2019 war der Start der ersten großen Wachstumsphase mit namhaften Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. "Ein Beispiel ist die Rosenbauer AG, die alleine in einem Monat mehr als 1.500 gemeinsame Fahrten durchgeführt und dabei 13.500 Kilogramm CO2 eingespart hat", berichtet Vogl-Bader.

Zusätzlich zu Carployee wuchs das Geschäft mit individuellen Software-Projekten und resultiert mittlerweile in der 2018 gegründeten Vendevio GmbH (Ventures & Development) mit 20 Mitarbeitern und sechs Beteiligungen an Start-ups. Detail am Rande: Mit Stefan Panholzer ist ein HAK-Absolvent aus dem Maturajahrgang 2010 der wirtschaftliche Geschäftsführer von Vendevio.

Kein Team ohne HAK



"Die Motivation, am eigenen Unternehmen zu arbeiten, ist für uns die riesige Chance, mit dem täglichen Handeln positiv Einfluss auf die Entwicklung der Zukunft zu nehmen", sagt Vogl-Bader. "Vor allem in einer kleinen Organisation wirkt sich jede Entscheidung unmittelbar auf den Erfolg aus. Ohne die Zeit an der HAK hätten wir uns als Team nicht gefunden."

