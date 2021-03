BEZIRK FREISTADT. Gestern, Sonntag, 21. März, wurden im Bezirk Freistadt 268 aktive Corona-Fälle verzeichnet. Das ist ein enormer Anstieg, denn in den vergangenen Wochen hatten sich die aktiven Fälle pro Tag auf 50 bis 70 eingependelt. Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger ist aufgrund der aktuellen Entwicklung in großer Sorge: "Es ist unbedingt erforderlich, dass sich die Bürger unserer Gemeinden in der nächsten Zeit besonders konsequent an die allgemeinen Covid-19-Schutzmaßnahmen – Abstand halten, verpflichtendes Tragen von FFP2-Masken, regelmäßiges Desinfizieren der Hände und regelmäßiges Lüften der Räume – halten." Weiters sei es notwendig, die Schutzbestimmungen der 4. Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung zu befolgen und insbesondere Menschenansammlungen soweit wie möglich zu vermeiden. Gleichzeitig ersucht die Bezirkshauptfrau alle Bürger, das umfangreiche Testangebot verstärkt wahrzunehmen, um die Infektionen zu binden und gut isolieren zu können. "Nur durch das konsequente Beachten der allgemeinen Covid-19-Schutzmaßnahmen und das Einhalten der Schutzbestimmungen der 4. Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung können wir weiter einschneidende Maßnahmen verhindern", sagt Außerweger.