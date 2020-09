FREISTADT. Nach einer Pause von fünf Monaten treffen sich die Interessenten an historischen Fotos wieder im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt. "Leider geht das derzeit nur in Kleingruppen und über persönliche Einladung, das Interesse ist jedoch enorm", sagt der Leiter des Museums, Fritz Fellner. Der rege Austausch und die Erinnerungen an alte Zeiten und an Freistädter Persönlichkeiten machen diese Veranstaltung zu einer wahren Zeitreise ins vorige Jahrhundert.

Um den Zugang zu historischem Freistädter Fotomaterial jeder und jedem zu ermöglichen, wurde zusätzlich ein neues Präsentationsformat eingerichtet: das "Café Memory analog". Die historischen Fotos werden in einer Art Fotoalbum präsentiert, wobei die Betrachter zu den einzelnen Fotos – wie in einem Schulheft – persönliche Notizen machen und Personen identifizieren können. "Diese Fotoalben sind während der Öffnungszeiten im Museumsfoyer frei zugänglich. Gratis dazu gibt es wie üblich eine Tasse Kaffee", sagt Fellner.