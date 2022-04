FREISTADT. Nach zweieinhalbjähriger Corona-bedingter Pause gibt die Chorgemeinschaft Freistadt wieder ein kräftiges musikalisches Lebenszeichen von sich – und zwar am Sonntag, 24. April, 19 Uhr, in der Stadtpfarrkirche. Gemeinsam mit Solisten, Streichorchester und Orgel wird die Messe in G-Dur von Franz Schubert zu Gehör gebracht. Die Sopransolistin Anita Giovanna Rosati singt das "Exsultate Jubilate" von Wolfgang Amadeus Mozart. Zwei A-Capella-Stücke fügen sich wunderbar in das Konzert ein. Das Besondere: Der Reinerlös der Veranstaltung wird dem Roten Kreuz Freistadt übermittelt und kommt zur Gänze Menschen in und aus der Ukraine zugute. Karten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Papier Wolfsgruber und bei den Chormitgliedern.