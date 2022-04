“Dampflok schauen” war am Wochenende am Freistädter Bahnhof angesagt.

Ältere Semester waren gekommen um die Personenzuglokomotive der K&K - Baureihe 629, Baujahr 1920 zu bestaunen.

Sie fühlten sich zurückversetzt in die Zeit als sie selber noch Fahrgast einer dieser Dampfrösser auf der Strecke von Linz nach Freistadt beziehungsweise Summerau waren. Für die mitgekommenen Enkelkinder war dieses Ungetüm etwas ganz Besonderes.

Die 77.28, das genaue „Kennzeichen“ der Lok, hatte in originalgetreuen Waggons der 1. und 2. Klasse rund 300 Fahrgäste an Bord.

Auf der Strecke war auch eine eigene „Lokfeuerwehr“. Sie hatte die Aufgabe, den „Durst“ der Lok mit Hilfe von Hydranten zu löschen und eventuellen Funkenflug gleich in den Griff zu kriegen.

Diese von der Österreichischen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte betriebene Lokomotivfahrt startete vom Lokpark Ampflwang zum Endpunkt der Nostalgiefahrt Freistadt.