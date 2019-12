Am 28. Dezember lud Bürgermeister Hubert Koller alle Obfrauen und Obmänner der Leopoldschläger Vereine zu einer Jahresabschlussfeier ein, um auf diese Weise DANKE zu sagen, für die hervorragende Arbeit, die in den Vereinen Jahr für Jahr geleistet wird. „Das Ehrenamt ist das Fundament eines erfolgreichen und funktionierenden Gemeindelebens“, betonte Bürgermeister Koller bei dieser Feier.

Bei zwei verdienten Funktionären durfte er sich besonders bedanken. Walter Buschberger und Reinhard Knoll haben sich viele Jahre lang ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. Sie durften den Ehrenamtspreis 2019 der Marktgemeinde Leopoldschlag entgegennehmen.