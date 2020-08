HAGENBERG, WARTBERG, GALLNEUKIRCHEN. Seit Juli ist Bernadette Prieschl Präsidentin des Rotary-Clubs Aisttal-Hagenberg. Die Pensionistin aus Gallneukirchen war beruflich jahrzehntelang als selbstständige Unternehmensberaterin und Coach tätig. Als Lebens- und Sozialberaterin stellt sie ihr Know-how auch heute noch zur Verfügung. Auf Wunsch auch kostenlos!

Prieschl ist seit Gründung des Clubs im Jahr 2012 mit an Bord. Der örtliche Rotary-Club Gallneukirchen kam für sie nicht in Frage, weil dieser nach wie vor ein reiner Männerclub ist. "Ich denke, dass Frauen unheimlich befruchtend sein können bei Rotary, sie bringen andere Sichtweisen und Themen ein." Das sagt nicht nur sie, sondern das bestätigt auch Willibald Raber aus Pregarten, der ebenfalls schon "ein alter Hase" beim RC Aisttal-Hagenberg ist.

Die 22 Clubmitglieder treffen sich wöchentlich im Clublokal, dem Gasthaus Dinghofer in Wartberg. Dort pflegen sie ihre Freundschaft und bilden sich weiter. Als Vortragende waren unter anderem der ehemalige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, die Psychiaterin Adelheid Kastner und die ehemalige EU-Politikerin Maria Berger zu Gast. Darüber hinaus werden Betriebsbesuche abgehalten, um etwa einen Einblick in Produktionsabläufe zu bekommen. Ausflüge wie demnächst nach Regensburg und Kooperationen mit Nachbar-Clubs runden die umfangreichen Aktivitäten ab.

Ein großer Schwerpunkt des RC Aisttal-Hagenberg liegt allerdings auf dem sozialen Bereich. Immer wieder werden Personen in der Region unterstützt, die in Not geraten sind und dringend Hilfe brauchen. Dank Präsidentin Prieschl konnte schon vor Jahren ein gut dotierter Fonds beim Arbeitsmarktservice Freistadt eingerichtet werden. "Dadurch konnten wir bis dato 25 Menschen konkret helfen." Manchmal geht es um Kleinigkeit, wie sie erzählt. Kleinigkeiten, die allerdings existenzielle Auswirkungen haben können: "Ein Mann konnte sich die Winterreifen für sein Auto nicht leisten und hätte dadurch seinen Job verloren. Es ist schön, wenn man hier rasch einspringen kann."

Das Einzugsgebiet der Clubmitglieder erstreckt sich über die Bezirke Freistadt, Urfahr-Umgebung, Perg und die Stadt Linz. "Wir sind ein bunter Haufen und wir alle helfen gern", sagt Prieschl, die zehn Jahre lang für die ÖVP im Gallneukirchener Gemeinderat tätig war. Einnahmen erzielt der RC Aisttal-Hagenberg durch das Abhalten von Veranstaltungen. So hat der Club immer wieder einen Stand beim Wartberger Weihnachtsmarkt. Dort werden beispielsweise Taschen verkauft, die in Afghanistan gefertigt wurden. Dass der dortige Produzent überhaupt eine Nähmaschine hat, ist im Übrigen den Rotariern zu verdanken.

