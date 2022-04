ST. OSWALD. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Sonntag, 17. April, in die Kantine des Sportheims ein. In weiterer Folge wurde ein Kasten aufgebrochen und das in mehreren Geldkassetten verwahrte Bargeld gestohlen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

