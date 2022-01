Nachdem die Mittelschule des Marianums in Freistadt in der glücklichen Lage ist, bei Minusgraden über eine Eisbahn im Schulhof zu verfügen, kann jetzt statt Auspowern in der Turnhalle, auf Frischluftaktivität gesetzt werden und die Schüler mit “Birnstingln” ausgestattet, auf die Eisstockbahn verfrachtet werden. Spaß und Bewegung kommen da nicht zu kurz.

Früh übt sich, wer einmal ein guter Eisstockschütze werden will, so Fachlehrer Thomas Gruber.