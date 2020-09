Moritz Sturm ist Langstrecken Co-Pilot bei der Swiss. Mit BezirksRundschau-Redakteurin Elisabeth Klein hat er darüber gesprochen, wie die Pandemie den Tourismus und Flugverkehr langfristig verändern wird müssen und warum es ihn trotz Fernwehs immer wieder nach Freistadt zurückzieht.

FREISTADT. Schon als von der Modellfliegerei begeistertes Kind wusste Moritz Sturm, dass er einmal Pilot werden wollte. Diesen Plan zog er zielstrebig durch. Während der Oberstufe am Gymnasium Freistadt absolvierte er die Ausbildung zum Privatpiloten. Nach dem Bundesheer und strengem Selektionsprozess, bei dem vor allem kognitive Skills scharf geprüft wurden, begann er 2010 die 18-monatige Grundausbildung bei der Fluglinie Swiss. Danach flog er als Co-Pilot von Zürich aus zuerst Europastrecken, dann Langstrecken. Vorübergehend wurde er auch an die Swiss-Schwester Austrian Airlines "ausgeliehen". "Die Zeit, in der ich von Wien aus geflogen bin, war super, vor allem da ich wieder näher an meinem Heimatort Freistadt und bei meiner Familie war", erzählt Sturm, der heute wieder in Freistadt wohnt.

Reisen wird wieder exklusiver

"Den letzten Flug hatte ich am 9. März von New York retour. Da spürte ich, dass jetzt was Gröberes passieren wird", berichtet der 32-Jährige. Die Swiss fuhr das Flugaufkommen während des Lockdowns und in der Zeit danach auf fünf Prozent runter. Seit Mitte Juni hat die Schweizer Linie die Frequenz der Flüge wieder erhöht, der Bedarf an Langstreckenflügen hält sich jedoch in Grenzen. "Die Zukunft von Flugreisen wird sich verändern werden müssen, weg von dieser Massenabfertigung. Ich hoffe, dass sich der Blick für Regionalität und Nachhaltigkeit langfristig wieder schärft und Fluggäste wieder mehr schätzen, dass sie in kurzer Zeit weite Strecken zurücklegen können und das seinen Preis hat", so Sturm. Er vertraut auch darauf, dass sogenannte "Premium Carrier" wie die Mitglieder der Lufthansa Gruppe wieder mehr Wertschätzung erfahren. „Die Swiss hat zahlreiche Forschungsprojekte etwa zum Thema CO2-Einsparung am Laufen“, erzählt der Co-Pilot, der für eine Billig-Fluglinie wie Ryanair niemals arbeiten würde: „Das ist für mich nichts anderes als modernes Sklaventum."

Fest in Freistadt verwurzelt

Für Sturm sind zwei Sachen klar: "Ich will weiterhin bei der Swiss arbeiten und um die Welt fliegen. Mein klares Ziel ist der Aufstieg zum Flugkapitän. Mir ist aber bewusst, dass ich dieses Jahr bei der Fluglinie nicht mehr zum Einsatz kommen werde, weshalb ich froh bin, dass ich beruflich mittlerweile sehr breit aufgestellt bin und meinen Lebensmittelpunkt wieder in Freistadt habe." Der Wunsch wieder mehr in seiner Heimatstadt zu sein hat ihn dazu veranlasst, seit Ende 2019 nur mehr Teilzeit als Swiss-Co-Pilot zu arbeiten. Seit Anfang des Jahres leitet er außerdem zwei Baumschulen in der Nähe von St. Valentin und im Waldviertel, die bereits viele Jahre in Familienbesitz sind und wo er von klein auf mitgeholfen hat. Sturm engagiert sich außerdem auch am Heidelbeerfeld in Summerau, das die Familie seit vielen Jahren gepachtet hat und derzeit dem Saisonende entgegenblickt.

Breites Betätigungsfeld mit Nähe zur Heimat

Seit 2019 gibt Sturm sein Wissen und seine Erfahrung auch an andere weiter. Als Fluglehrer bildet er auf den Flugplätzen in Freistadt und Linz auf freiberuflicher Basis Berufspiloten aus. Darüber hinaus fliegt er von Passau aus – quasi als „Pilot-to-Rent“ – private Charterflüge mit Kleinmaschinen. Jetzt wo Sturm wieder in Freistadt lebt, hat er auch wieder mehr Zeit für seine Hobbys: Der Pilot ist Jäger, liebt Fallschirmspringen und spielt bei Union Compact Freistadt Faustball im Team der zweiten Bundesliga. „Ich bin froh, dass ich mit einem Standbein weiter um die Welt werde reisen können. Genauso froh bin ich jedoch, mit meinem zweiten Bein wieder fest in Freistadt verankert zu sein. Die Stadt hat mich einfach nie losgelassen."