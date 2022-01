Freistadts Verkehrsstadtrat spricht im Interview über seine neue Rolle, Haxlbeißen und die Altbürgermeisterin.

Herr Widmann, 2021 schaffte die Bürgerliste Wiff erstmals den Einzug in den Stadtrat. Was bedeutet das für Sie?

Der erneute Zu- und Wahlgewinn bedeutet ein gesundes Wachstum der Bürgerliste Wiff und damit stetig zunehmendes Vertrauen der Menschen in uns. Dafür sind wir sehr dankbar, weil wir es uns nicht leicht gemacht haben. Wir haben immer gesagt, dass wir keiner Partei, sondern nur den Menschen verpflichtet sind. Das leben wir, und es zahlt sich aus.

Warum haben Sie so vehement auf den Vorsitz im Verkehrsausschuss gedrängt?

Ich war schon einmal Verkehrsstadtrat und habe das gerne gemacht. Der Verkehr lässt niemanden kalt – ob als Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Rad- oder Autofahrer. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das Geld ist knapp, die Anforderungen steigen aber. Man kann es zwar nicht immer allen recht machen, aber zuhören und einbinden kann man alle Betroffenen. Darauf freue ich mich.

Was wollen Sie in den nächsten Jahren als Verkehrsstadtrat erreichen?

In erster Linie zufriedene Bürger, die das Tun und die Entscheidungen in der Gemeinde verstehen und mittragen. Manche Verkehrslösungen sind einfach umsetzbar, andere sind komplexer, brauchen Zeit und Geld. So will ich die künftige Verkehrsplanung enger mit der Raum- und Stadtplanung verknüpft sehen. Wie werden sich etwa die Verkehrsströme entwickeln? Vor allem im Westen, wo die Stadt am meisten wächst und es jetzt schon Probleme gibt. Bei meinem Infrastrukturessort – dem größten der Stadt – geht es aber auch um Wasser und Kanal. Beides muss krisensicher, leistbar und in ausreichender Menge und Qualität für eine gesund wachsende Stadt weiter zur Verfügung stehen.

In der Opposition hatten Sie jahrelang den Ruf eines „Haxlbeißers“. Jetzt sind Sie plötzlich in der Stadtregierung. Wie geht es Ihnen in Ihrer neuen Rolle?

In den vergangenen Jahren gab es viele Fehlentwicklungen in der Stadt. Ich habe das mit der Bürgerliste Wiff laufend aufgezeigt. Unsere Vorschläge wurden aber sehr oft einfach abgelehnt, ohne ernsthaft darüber geredet zu haben. Dafür wurde ich von manchen politischen Mitbewerbern als „Haxlbeißer“ punziert. Aber was soll‘s? Der Wähler hat ja klar entschieden. Ich werde weiter konstruktiv Kritik üben, wenn es notwendig ist.

Sie haben den Politikstil von Ex-ÖVP-Bürgermeisterin Elisabeth Teufer immer stark kritisiert, sogar ihren Rücktritt gefordert. Haben Sie unter SPÖ-Bürgermeister Christian Gratzl eine Veränderung festgestellt?

Jeder, der sich in Freistadt ein wenig für Politik interessiert, weiß, dass die Amtsführung der Altbürgermeisterin mit vielen Problemen behaftet war und dass Wiff schließlich etlichen Anteil am Bürgermeisterwechsel hatte. Wir stehen für eine offene und respektvolle Politik, die zuerst immer den Menschen und nicht einer Partei oder nur einer Klientel dient. Autorität hat in der Kommunalpolitik noch nie genützt. Bei Christian Gratzl habe ich aufgrund langjähriger Erfahrung und unzähliger Gespräche ein sehr gutes Gefühl, dass er für Offenheit, Toleranz und Weitblick steht. Er ist einer, der zuhört, andere ernst nimmt und gemeinsam nach guten Lösungen sucht. Er ist kein selbstdarstellender Vollblutpolitiker, sondern einfach Vollblutmensch. Das tut Freistadt jetzt emotional gut. Es menschelt wieder.