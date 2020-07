BEZIRK FREISTADT. Ein 24-Jähriger vereinbarte mit einem 51-Jährigen, beide aus dem Bezirk Freistadt, auf dessen Privatgrund in der Nacht von 24. auf 25. Juli 2020 eine Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen zu veranstalten. Gegen zwei Uhr früh erstatteten mehrere Anrainer aufgrund lauter Musik Anzeige. Die Polizisten entdeckten schließlich die nicht angemeldete Feier, bei der etwa 200 bis 300 Personen anwesend waren. In den Morgenstunden bemerkte auch der 51-Jährige das Ausmaß der Feier und forderte den 24-Jährigen auf, das Gelände zu räumen. Es befanden sich noch etwa 70 Personen in diesem Bereich. Bei Verkehrskontrollen wurden zwei Führerscheine abgenommen sowie drei Mal die Weiterfahrt untersagt. Der 24-Jährige wird wegen mehrerer Delikte bei der BH Freistadt angezeigt.