FREISTADT. Zwölf Schüler der 4. HLKA und 5. HLKB nahmen am Wettbewerb "Citizen Science Awards" auf wettermelden.at teil. Sie erreichten den zweiten Platz und dürfen sich über ein Preisgeld in der Höhe von 750 Euro freuen. Beim Projekt wirkten die Schüler als Citizen Scientists mit und halfen, Forschungsfragen zu beantworten, indem sie als aktive Forscher Beiträge lieferten. Sie sammelten Daten zu Wetterphänomen und meldeten diese Beobachtungen auf einer dafür bereitgestellten Plattform. Wettergefahren und deren Auswirkungen konnten und können so in Echtzeit erfasst und Extremwetter-Ereignisse und ihre Schäden klimatologisch besser erforscht werden. Betreut wurden die Schüler von ihrer Lehrerin Gudrun Heinzelreiter-Wallner.