NEUMARKT. Sichtlich große Freude hatten die Kinder und Jugendlichen, die gleich am erstmöglichen Tag den neuen Eislaufplatz am Funcourt (beim alten Sportplatz) nutzten. Ob es auch in den kommenden Tagen kalt genug fürs Eislaufen kalt bleibt, wird sich weisen. „Der neue Eislaufplatz ist jedenfalls gegenüber der bisherigen Freibad-Nutzung ein großer Gewinn, weil die Eisdecke schon nach wenigen frostigen Tagen dick genug ist“, freut sich Bürgermeister Christian Denkmaier über die attraktive Freizeiteinrichtung. Und auch darüber, dass der Funcourt ab Frühjahr ohne großen Aufwand für allerlei Ballsportarten genutzt werden kann.