GUTAU. Bewegung und Gesundheit haben beim Seniorenbund Gutau einen hohen Stellenwert. Deshalb wurde eine E-Bike-Gruppe gegründet. Ziel der ersten Ausfahrt war die Burgruine Prandegg in Schönau. Elf Teilnehmer zeigten sich von der Tour begeistert. Auch Maskottchen "Maiki" durfte nicht fehlen. Die Ausfahrten finden jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat statt. Start ist jeweils am Marktplatz in Gutau. Am 20. April wird in Scharten (Bezirk Eferding) eine Runde am Kirschblütenweg gedreht. Anmeldungen nimmt Josef Schartmüller unter 0664 / 2343 0520 entgegen.