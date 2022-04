KOLLEKTION 2022

Die Tracht ist ein langlebiger und fester Bestandteil in der Gesellschaft. Für das

Fachgeschäft Trachtenmode Schmid in Rohrbach-Berg wird 2022 ein besonderes

Jahr werden.

Weitere Markenhersteller und Artikel werden ins Programm aufgenommen, um Kunden aus der Region die abwechslungsreiche Vielfalt derTrachtenbranche variantenreich zu präsentieren.

Dieses breite Spektrum von traditioneller bis zu sportiver und modischer Tracht wird nicht nur den Trachtenfans gefallen.

Wer ein neues Lieblingsstück sucht, wird dieses bestimmt finden und öfters tragen.

IMMER WIEDER NEU GEMIXT

Besonders junge Menschen verbinden

mit junger sportiver Trachtenmode ein

neues Lebensgefühl. Diese Lieblingsstücke

können mit legerer Kleidung

kombiniert werden, wie zur Jeans ein

Trachtenhemd mit Stehkragen und Gilet

oder zur kurzen Lederhose ein T-Shirt

und eine kurze Strickweste. Der Klassiker,

das Dirndl, präsentiert sich in vielen

Facetten, auch Trachtenkleider oder

ein Rock gefallen. Was immer das Herz

begehrt, Trachtenmode wird wieder

gern getragen, ist langlebig und immer

fesch. Natürlich braucht es dazu eine

versierte Beratung, einen freundlichen

Service und eine gute Auswahl – genau

das bietet Trachtenmode Schmid an.

Trachtenmode Schmid Stadtplatz 15

4150 Rohrbach-Berg

www.landhaus-trachtenmode.at



