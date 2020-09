NEUMARKT. Die Mittelschule Neumarkt, 1979 als Hauptschule eröffnet, muss in den kommenden Jahren schrittweise saniert und modernisiert werden. Als erste und vorgezogene Bauetappe wurden in diesem Sommer sämtliche 81 Fenster in den Klassenzimmern ausgetauscht. Die Kosten dafür belaufen sich auf mehr als 300.000 Euro. Bürgermeister Christian Denkmaier (SPÖ) und Vizebürgermeister Reinhard Deibl (ÖVP) informierten bei einem Termin Anfang September die zuständige Bildungsreferentin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Christiane Haberlander (ÖVP), über den erfolgreichen und problemlosen Projektverlauf und bedankten sich für die weitreichende finanzielle Unterstützung. Durch die rasche Mittelfreigabe noch vor dem Sommer und die Einhaltung des knapp bemessenen Zeitplanes für die Austauscharbeiten kommen die Schüler und Lehrer schon am ersten Schultag (14. September) in den Genuss der neuen Fenster.