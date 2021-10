TRAGWEIN. Am Mittwoch, 27. Oktober, startet Tragwein wieder in die Eissaison! Die Norbert-Eder-Halle wird derzeit gerade auf Schuss gebracht. Die Eishalle wird von vielen Schulklassen aus der Region im Turnunterricht besucht. "Dafür halten wir die Vormittage frei und wir bieten den Schulen besonders günstige Tarife", sagt Bürgermeister Josef Naderer. "Der öffentliche Betrieb ist in unterschiedliche Zeiten eingeteilt, da die verschiedenen Nutzungen auch unterschiedliche Anforderungen an die Eisaufbereitung stellen." Es gibt daher eigene Zeiten zum Stockschießen, zum Eislaufen und für Eishockeytrainings. Auf der Website der Gemeinde ist der Belegungsplan in Echtzeit einsehbar.

Rund 10.000 Besucher pro Saison



In der letzten vollen Saison (2019/2020) nutzten laut Schätzungen mehr als 10.000 Besucher die Eishalle. "Eine exakte Zahl ist nicht so einfach ermittelbar, weil viele Saisonkarten verkauft werden, Familien gestaffelte Eintritte zahlen und beim Eisstockschießen die Halle nach Bahnen, bei Eishockey nach Stunden vermietet wird", erklärt Naderer. Zu den Gästen der Eishalle zählen nicht nur viele Tragweiner, sondern auch Eisstock- und Eishockeyvereine aus der Region für Trainings und Turniere.

Die "Eismeister" vom Bauhof



Die Kosten für den laufenden Betrieb liegen bei etwa 30.000 Euro pro Saison. "Ein großer Vorteil dabei ist, dass es während der ganzen Saison, die bis Februar läuft, eine Kooperation zwischen Gemeinde und dem SC Tragwein-Kamig gibt", sagt Naderer. Der Kantinenbetrieb sowie der Reinigungsaufwand werden vom Sportverein übernommen. Die dabei erzielten Einnahmen verbleiben beim Sportverein. Lediglich die Eintrittsgelder gehen an die Gemeinde und sorgen für eine überwiegende Deckung der Betriebskosten. Die Eisaufbereitung wird von den Bauhofmitarbeitern gemacht. Gute Eisqualität ist von vielen Außeneinflüssen abhängig und braucht viel Erfahrung, die sich die Tragweiner Bauhofmitarbeiter angeeignet haben. Die Bezeichnung als „Eismeister“ haben sie sich daher zurecht verdient.