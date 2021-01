Hetze, Hass und Diskriminierung im Internet sind im digitalen Zeitalter allgegenwärtig. Vor allem Jugendliche treffen Hasskommentare hart. Wir haben mit dem Jugendservice Freistadt und einer Freistädter Streetworkerin des Vereins I.S.I. über das Thema gesprochen.

BEZIRK FREISTADT. "Von Hass im Netz spricht man, wenn Menschen online beleidigt und herabgesetzt werden oder ihnen Gewalt angedroht wird", erklärt der Leiter des Jugendservice Freistadt, Stefan Biereder. "Hate Speech kann überall im Netz auftreten, vor allem in Sozialen Netzwerken, in Kommentarspalten von Zeitungen, Foren, Chats oder auch Online-Spielen."

Jugendliche besonders betroffen

Betroffen sind sowohl Jungs als auch Mädchen, wobei Mädchen und Frauen häufiger Hass im Netz erleben. Laut einer Online-Umfrage (Datenerhebung zu Gewalt im Netz gegen Frauen und Mädchen, 2017) mit 1.018 Mädchen und Frauen gab rund ein Drittel (32 Prozent) der Befragten an, innerhalb des letzten Jahres zumindest einmal von Hass im Netz betroffen gewesen zu sein. Vor allem junge Frauen und Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sind am häufigsten betroffen. In dieser Altersgruppe gaben 64 Prozent der Befragten an, im vergangenen Jahr von Hass und Gewalt im Netz betroffen gewesen zu sein.

Schwere gesundheitliche Auswirkungen

"Wir beobachten, dass Cybermobbing auch zahlreiche Jugendliche unter 15 Jahren betrifft", betont Julia Hernandez, Streetworkerin beim Verein I.S.I. in Freistadt. "Das erklärt sich dadurch, dass in Klassengemeinschaften großer Gruppenzwang herrscht." Gründe für Mobbing und Beleidigungen im Internet sind häufig Aussehen und religiöse Zugehörigkeiten. Das persönliche Erleben von Hasssprache im Internet kann zahlreiche negative Auswirkungen für die Betroffenen haben. Diese reichen von Angst- und Unruhezuständen, Problemen mit dem eigenen Selbstbild, Depressionen bis hin zu psychosomatischen Erkrankungen. Diese Belastungen wirken sich sowohl auf das familiäre und soziale Umfeld, die Schule oder die Arbeit aus.

Gesellschaftliches Problem



Hate Speech hat aber nicht nur psychische, gesundheitliche und soziale Folgen für die Betroffenen, sondern verändert die gesamte Gesellschaft. Mit mobilen Endgeräten wie Smartphones ist das Netz jederzeit nur einen Klick entfernt. Dies bringt mit sich, dass es keine „sicheren Zonen“ vor Cybermobbing oder Hasskommentaren gibt. Ob an der Bushaltestelle, Zuhause im eigenen Zimmer oder in der Schule – Online-Mobbing kann das Opfer jederzeit treffen. "Hass im Internet beeinflusst das Verhalten, die demokratische Debattenkultur und die Meinungsbildung insgesamt. Hasskommentare führen zum Verstummen vieler Nutzerinnen und Nutzer im Netz, aber auch im realen Leben. Eine Zurückhaltung der Meinungsäußerung oder Beteiligung an Diskussionen ist erkennbar", sagt Biereder.

Verfasser sperren, melden und anzeigen

Jugendlichen, die Opfer von Cybermobbing oder Hasspostings werden rät Biereder folgendes: "Die Verfasser der Kommentare sperren oder melden. Wie das funktioniert erfährt man auf saferinternet.at/leitfaden. Hetze, Beleidigungen und Beschimpfungen sind auch online strafbar. Man kann derartige Beiträge bei jeder Polizeidienststelle anzeigen. Dafür unbedingt Screenshots von den Kommentaren machen."

Mit Eltern oder Jugendorganisationen sprechen



Besonders wichtig ist auch, mit jemanden über die Vorkommnisse zu sprechen und sich Hilfe zu holen. "Jugendlichen sollten immer ihren Eltern von den Vorfällen erzählen und gemeinsam das weitere Vorgehen planen. Eltern sollten ihre Kinder unbedingt ernst nehmen und darin bestärken, dass ein derartiges Verhalten nicht in Ordnung ist", sagt Hernandez. Jugendlichen, denen es schwerfällt, sich an ihre Eltern zu wenden, rät sie, sich eine der beiden Jugendorganisationen im Bezirk Freistadt zu wenden. Sowohl das Jugendservice als auch die Streetworker stehen Jugendlichen auch bei Hass im Netz immer unterstützend zu Seite. In akuten Fällen könne man auch immer bei Rat auf Draht unter 147 anrufen.

Richtiger Umgang muss gelehrt und gelernt sein



Das Internet ist heutzutage ein ständiger Begleiter im Alltag, deshalb ist ein respektvoller Umgang im Netz von größter Wichtigkeit. Jeder kann zum Bessern zwischenmenschlichen Umgang mit Netz beitragen. Für Kinder und Jugendliche braucht es Aufklärung und klare Spielregeln.

Biereder und Hernandez haben hilfreiche Tipps:



Keine fremden Fotos ohne Einverständnis nutzen oder weiterleiten

Keinen Streit online austragen, lieber mündlich als schriftlich klären

Nichts Persönliches oder Intimes über andere schreiben

Auf Beleidigungen anderer nicht ebenso beleidigend antworten, sondern sachlich bleiben

Mit andern Internetnutzern so umgehen, wie man selbst gerne behandelt werden möchte

Bilder mit Bedacht posten und verschicken. Auch bei Messenger-Diensten wie Snapchat kann man Screeshots machen. Nur Bilder teilen, die man auch im realen Leben jedem zeigen würde. Bei jedem Upload gibt man die Grundrechte an seinen privaten Bildern ab.

Vorsicht auch vor Gewalt und Kriminalität im Internet: Nur Freundschaftsanfragen von Menschen annehmen, die man auch wirklich persönlich kennt. Auch kriminellen Institution und rechtsextremen Gruppen nutzen soziale Plattformen, um ihre Inhalte zu verbreiten und Jugendliche anzuwerben.

