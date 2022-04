KÖNIGSWIESEN. Eine 25-jährige Frau war auf der Suche nach einem Ticket für das Nova Rock Festival 2022 in Nickelsdorf (Burgenland) – konkret nach einem „Caravan Ticket“. Diese Tickets waren bei den offiziellen Stellen ausverkauft, weshalb sie über Facebook einer öffentlichen Gruppe mit dem Namen „NovaRocker“ beitrat. In dieser Gruppe werden Festivaltickets verkauft bzw. vermittelt. Nachdem das Opfer dieser Gruppe beigetreten war, meldete sich eine Person via Facebook-Messenger. Diese gab vor, im Besitz eines "Caravan Tickets" zu sein und dieses zu einem Preis von 250 Euro verkaufen zu wollen. Die 25-jährige Frau willigte ein und überwies in weiterer Folge den Kaufpreis auf ein deutsches Konto. Trotz erfolgter Bezahlung erhielt die Geschädigte das Festivalticket bis dato nicht. Der Kontakt wurde vonseiten des Täters zur Gänze abgebrochen.

