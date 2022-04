FREISTADT. Normalerweise sitzt Thomas Duschlbauer von Duschlbauer Reisen hinter dem Lenkrad eines Reisebusses. Seit er einen riesigen Radanhänger an seine Busse anhängt, wird er beim Verladen und Entladen der Räder zum Liftboy. Denn bei diesem XXXL-Anhänger, einem der modernsten in Österreich, wird quasi zweistöckig geladen. Dank der Lifttechnik mittels Seilzug ist es möglich, bis zu 44 Räder, auch die viel schwereren E-Bikes, problemlos zu verstauen und zu transportieren.

„Meist brauche ich nur 30 Minuten dafür“, erzählt der Jungunternehmer, der sich auf Radreisen spezialisiert hat. Gut 20 Mal ist er mit diesem Radanhänger schon unterwegs gewesen. Generell sind die Gäste von der gesamten Organisation sehr angetan. Deshalb zeigen in neuerer Zeit auch immer mehr Firmen Interesse an Radausflügen. Seine Liste von Angeboten an Reisen und Tagesfahrten mit dem Rad ist lang, vor allem innerhalb Österreichs, wie die Radtage in den Kalkalpen oder in das Südburgenland, aber es gibt auch Fahrten bis zur Ostsee.