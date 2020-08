Hochaltar, Orgel, Kirchengestühl und weiter Holzelemente der Schlosskapelle Hagenberg, einem barocken Juwel und beliebten Kirche für Hochzeiten und Taufen, sind vom Holzwurm befallen. Um dem Wurm den Garaus zu machen, findet eine Begasung der Kirche durch die Firma Kickinger statt. Da das verwendete Gas gesundheitsschädlich ist, dürfen von Montag, 7. bis Mittwoch, 9. September Pfarrkirche, Schlosskapelle, Pfarrhof, Pfarrheim, Gemeindeamt und Schlossrestaurant nicht betreten werden und bleiben daher geschlossen. Absperrungen müssen für die gesundheitliche Sicherheit unbedingt beachtet werden. Ab Mittwochabend bzw. Donnerstag können die Gebäude wieder frei und gefahrlos betreten werden. Die Pfarre Hagenberg bedankt sich herzlich für das Verständnis.

Persönliche Gegenstände und Möbelstücke, die vom Holzwurm befallen sind, können in diesem Zuge auch begast werden. Bitte bringen Sie diese mit Beschriftung am Freitag, 4. September von 9.00 – 11.00 & von 17.30 – 18.30 Uhr in die Schlosskapelle. Um einen Unkostenbeitrag für die Begasung, die sich auf rund 17.000€ belaufen wird und um Spenden für die weitere Restaurierung wird gebeten.

Mehr Infos auf www.pfarre-hagenberg.at .