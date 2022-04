KEFERMARKT. In Kefermarkt findet am Samstag, 7. Mai, eine Müllsammelaktion statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Altstoffsammelzentrum. Heuer handelt es sich um eine ganz besondere Aktion, da diese international über die Bühne geht und sich Leute aus vielen verschiedenen Ländern Europas zur selben Zeit zum Einsatz für eine saubere Umwelt treffen. Die Organisatoren sind die Euro Peers, ein Netzwerk von ehemaligen europäischen Freiwilligen, die es sich unter anderem zum Ziel gesetzt haben, gemeinsame Aktionen für eine lebenswerte Zukunft in Europa zu planen. Der Umweltausschuss der Gemeinde, in dem alle drei Fraktionen (ÖVP, SPÖ, Grüne) vertreten sind, führt die Aktion in Kooperation mit dem Bezirksabfallverband durch und lädt alle zum Mitmachen ein.